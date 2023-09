Datadog A bereitet Quartalszahlen vor: Erwarteter Umsatzsprung und Aktienentwicklung

In nur 54 Tagen wird das Unternehmen Datadog A aus New York, USA seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal präsentieren. Aktionäre sind natürlich gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen sie erwarten können. Aber auch die Entwicklung der Aktie im Vergleich zum Vorjahr ist von Interesse.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 29,61 Mrd. EUR kann sich die Datadog A Aktie sehen lassen. In den nächsten Tagen wird das Unternehmen also seine neuen Quartalszahlen veröffentlichen und sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt darauf. Laut Datenanalyse erwarten Experten einen starken Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte Datadog A einen Umsatz von 406,94 Mio. EUR, nun wird mit einem Plus von +26,50 Prozent auf 488,35 Mio. EUR gerechnet. Auch der bisherige Verlust soll...