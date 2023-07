Datadog A: Von Bankanalysten unterbewertet - Kursziel 88,15 EUR

Am gestrigen Tag legte Datadog A an der Börse eine Kursentwicklung von -0,60% hin. In den vergangenen fünf Handelstagen stieg die Aktie jedoch um +6,98%. Der Markt scheint optimistisch zu sein.

Die Meinung der Bankanalysten ist eindeutig: Die Aktie von Datadog A hat ein mittelfristiges Kursziel bei 88,15 EUR und ist somit um -8,73% vom aktuellen Preis entfernt. Obwohl sich einige Analysten dieser Einschätzung nicht anschließen können, wird die Aktie insgesamt als “starker Kauf” empfohlen.

Das Guru-Rating für Datadog A bleibt mit 4,22 unverändert.