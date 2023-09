Datadog A: Quartalszahlen und Kursprognose - Was Analysten für das New Yorker Unternehmen erwarten

In nur 60 Tagen wird das Unternehmen Datadog A, mit Hauptsitz in New York, USA, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal präsentieren. Die Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen und fragen sich, wie sich die Datadog A-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Die Marktkapitalisierung von Datadog A beträgt derzeit 28,06 Mrd. EUR. Die Investoren warten nun gespannt auf die Bekanntgabe der Quartalszahlen. Laut aktuellen Datenanalysen gehen die Analystenhäuser von einem starken Umsatzplus im Vergleich zum vorherigen Quartal aus. Im dritten Quartal 2022 lag der Umsatz bei 401,74 Mio. EUR und es wird erwartet, dass er nun um +26,50 Prozent auf 482,12 Mio. EUR steigen wird. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und voraussichtlich um +47,80% auf -16,18 Mio. EUR fallen.

Für das laufende Jahr sind...