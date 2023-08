Datadog A Quartalszahlen: Umsatzanstieg von 29% erwartet, Aktienkurs-Reaktion im Fokus

Das in New York ansässige Unternehmen Datadog A wird in 82 Tagen seine Quartalszahlen für das dritte Quartal veröffentlichen. Investoren sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen. Wie entwickelt sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Im Moment liegt die Marktkapitalisierung von Datadog A bei 31,05 Mrd. EUR. Bis zur Bekanntgabe der Quartalszahlen bleibt noch genug Zeit für Spekulationen. Derzeit rechnen Analysten mit einem starken Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im dritten Quartal 2022 erreichte das Unternehmen einen Umsatz von 396,11 Mio. EUR – nun wird ein Sprung um +29,00 Prozent auf 484,99 Mio. EUR erwartet.

Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und voraussichtlich um +26,10% auf -18,70 Mio. EUR fallen.

Wie werden die Anleger auf diese Zahlen reagieren? Auf Jahressicht sind...