Datadog A Quartalsvorschau: Analysten erwarten Umsatzboom und Gewinnsteigerung

Die New Yorker Firma Datadog A wird in 91 Tagen ihre Quartalsbilanz für das 4. Quartal vorlegen. Viele Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Datadog A Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 29,73 Mrd. EUR hat das Unternehmen viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen und die Erwartungen sind hoch. Laut Analystenprognosen wird ein starkes Umsatzplus erwartet. Im letzten Jahr erwirtschaftete Datadog A einen Umsatz von 439,31 Mio. EUR im vierten Quartal, während nun ein sprunghafter Anstieg um +99,18 Prozent auf 875,03 Mio. EUR prognostiziert wird. Der bisherige Verlust soll ebenfalls deutlich sinken und voraussichtlich um +132,60 Prozent auf -11,68 Mio. EUR fallen.

Die langfristigen Prognosen der Analysten sehen positiv aus: Ein erwartetes Umsatzwachstum von +99,18 Prozent und eine Gewinnsteigerung um +132,60 Prozent auf -19,43 Mio. EUR werden erwartet. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich bei 0,89 EUR liegen.

Aktuelle Kursbewegungen zeigen ein gesteigertes Interesse der Anleger an den Schätzungen für die Quartalszahlen: In den letzten 30 Tagen hat sich der Kurs um +15,17 Prozent verändert.

Die Analysten schätzen die Auswirkungen auf den Aktienkurs für die nächsten 12 Monate optimistisch ein: Der Kurs wird voraussichtlich bei 99,61 EUR stehen, was einem Gewinn von +2,09 Prozent entspricht. Aktionäre könnten also auf Basis dieser Schätzungen in den nächsten 12 Monaten mit einem Gewinn von +2,09 Prozent rechnen.

Die Charttechnik zeigt einen stark positiven Kurstrend bei Datadog A. Der Gleitende Durchschnitt 50 bietet keinen Widerstand und bestärkt somit das positive Bild.

Fazit:

Das Interesse an den Quartalszahlen von Datadog A ist groß und die Erwartungen sind hoch. Analysten prognostizieren einen deutlichen Anstieg beim Umsatz sowie eine Verbesserung des bisherigen Verlustes. Aktuelle Kursbewegungen zeigen bereits eine positive Reaktion der Anleger. Die langfristigen Prognosen deuten darauf hin, dass sich die positive Entwicklung fortsetzen könnte. Die Charttechnik unterstützt diese Einschätzung mit einem klaren Aufwärtstrend. Dennoch sollte jeder Anleger seine eigene Risikotoleranz berücksichtigen und gegebenenfalls weitere Informationen einholen, bevor er investiert.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Datadog A-Analyse von 15.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich Datadog A jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Datadog A Aktie

