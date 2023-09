Datadog A Quartalsprognosen: Erwarteter Anstieg des Umsatzes und Rückgang des Verlusts

In 40 Tagen wird Datadog A, ein in New York ansässiges Unternehmen in den Vereinigten Staaten, seinen Quartalsbericht für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen sie erwarten können und wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 29,72 Mrd. EUR werden die neuen Quartalszahlen von Datadog A mit Spannung erwartet. Analysten gehen derzeit davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal einen deutlichen Anstieg des Umsatzes geben wird. Während der Umsatz im dritten Quartal 2022 bei 408,46 Mio. EUR lag, wird nun ein Sprung um +26,50 Prozent auf 490,19 Mio. EUR erwartet. Auch der bisherige Verlust soll voraussichtlich um +47,80 Prozent auf -16,45 Mio. EUR zurückgehen.

Für das Gesamtjahr sind Analysten eher optimistisch gestimmt...