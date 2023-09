Datadog A Quartalsprognose: Umsatzplus und Gewinnerwartungen treiben Aktie hoch

47 Tage bleiben bis das in New York ansässige Unternehmen Datadog A seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal präsentieren wird. Doch was können die Aktionäre an Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie hat sich die Aktie von Datadog A im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 29,62 Mrd. EUR sorgen die bevorstehenden Quartalszahlen bei den Aktionären und Analysten gleichermaßen für Spannung. Denn laut Datenanalyse wird ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum vorherigen Quartal erwartet. Im dritten Quartal 2022 konnte Datadog A einen Umsatz von 407,02 Mio. EUR verzeichnen, während nun ein Anstieg um +26,50 Prozent auf 488,46 Mio. EUR prognostiziert wird. Auch der bisherige Verlust soll sich verändern und voraussichtlich um +47,80 Prozent auf -16,39 Mio. EUR fallen.

Auf Jahresbasis...