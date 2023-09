Datadog A Quartalsbilanz: Umsatzwachstum und Aktienentwicklung im Fokus der Aktionäre

Datadog A, das in New York ansässige Unternehmen, wird in 38 Tagen seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal bekannt geben. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Datadog A Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 29,84 Mrd. EUR wird erwartet, dass Datadog A starke Umsatzzuwächse im Vergleich zum Vorquartal verzeichnet. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz 410,08 Mio. EUR und nun wird mit einem Anstieg um +26,50 Prozent auf 492,12 Mio. EUR gerechnet. Auch der bisherige Verlust soll laut Datenanalyse um +47,80% auf -16,52 Mio. EUR fallen.

Auf Jahressicht prognostizieren die Analysten einen Umsatzanstieg von +22,90 Prozent und einen Gewinnanstieg von +35,70 Prozent auf -30,88 Mio. EUR bei der Datadog A Aktie. Trotzdem bleibt der Gewinn...