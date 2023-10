Datadog A Quartalsbilanz Prognose: Umsatzsprung und Gewinnwachstum erwartet

Datadog A ist ein Unternehmen mit Sitz in New York, Vereinigte Staaten, das in 132 Tagen seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal vorlegen wird. Die Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Datadog A Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Marktkapitalisierung von Datadog A beträgt derzeit 30,05 Mrd. EUR. Die Analysten rechnen damit, dass das Unternehmen im vierten Quartal einen starken Umsatzzuwachs verzeichnen wird. Im Vergleich zum Vorquartal wird ein Anstieg um +103,70 Prozent auf 904,72 Mio. EUR erwartet. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und voraussichtlich um +137,86 Prozent auf -11,55 Mio. EUR fallen.

Im Jahresverlauf sind die Analysten optimistisch gestimmt. Sie prognostizieren einen Anstieg des Umsatzes um +103,70 Prozent und einen Gewinn von -19,33 Mio. EUR...