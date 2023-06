Datadog A Quartalsbilanz: Erwartungen an Gewinn- und Umsatzzahlen für das 2. Quartal

Artikel:

In einem Monat wird das New Yorker Unternehmen Datadog A seine Quartalsbilanz für das 2. Quartal präsentieren. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie steht es um die Entwicklung der Datadog-Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Die Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen rückt immer näher: In nur noch 33 Tagen wird die Datadog-Aktie, mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 27,52 Mrd. EUR, ihre Ergebnisse vorlegen. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf das Ergebnis dieser Präsentation. Gemäß den aktuellen Datenanalysen gehen die Experten davon aus, dass es zu einem deutlichen Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorquartal kommen wird: Im 2. Quartal des vergangenen Jahres erzielte Datadog A einen Umsatz von 370,72 Mio. EUR; nun wird ein Anstieg um +23,30 Prozent auf 457,25 Mio....