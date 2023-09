Datadog A Quartalsbilanz: Analysten erwarten Umsatz- und Gewinnsteigerung

Datadog A, ein Unternehmen mit Sitz in New York, wird in 35 Tagen seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Es wird erwartet, dass die Umsatz- und Gewinnzahlen von großem Interesse für die Aktionäre sein werden. Aktuell wird damit gerechnet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um 26,50 Prozent auf 492,02 Mio. EUR steigen wird. Auch der bisherige Verlust soll sich voraussichtlich um 47,80 Prozent reduzieren.

Auf Jahressicht erwarten die Analysten einen Anstieg des Umsatzes um 22,90 Prozent und einen Gewinnanstieg von 35,70 Prozent auf -30,87 Mio. EUR. Der Gewinn pro Aktie soll ebenfalls leicht steigen.

Die Reaktion der Aktionäre auf diese Prognosen ist gemischt. In den letzten 30 Tagen hat sich der Kurs um -4,41 Prozent verändert.

Die Analysten schätzen den langfristigen Einfluss auf den Aktienkurs positiv...