Datadog A Quartalsbericht in 130 Tagen: Umsatz- und Gewinnprognosen erhöhen sich

IN 130 Tagen ist es soweit: Das in New York ansässige Unternehmen Datadog A wird seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal präsentieren. Aktionäre sind gespannt und fragen sich, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen sie rechnen können. Außerdem interessiert sie, wie sich die Datadog A Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Aktuell liegt die Marktkapitalisierung der Datadog A Aktie bei 30,26 Mrd. EUR. Es sind also nur noch 130 Tage bis zur Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen – ein wichtiger Termin für Aktionäre und Analysten gleichermaßen. Denn aktuelle Datenanalysen deuten darauf hin, dass wir mit einem deutlichen Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal rechnen können.

Im vierten Quartal 2022 erzielte Datadog A einen Umsatz von 447,24 Mio EUR. Die Prognosen gehen nun von einem beeindruckenden Anstieg um +106,59...