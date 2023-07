Datadog A: Potenzial für weiteres Wachstum - Kursziel bei 90,86 EUR

Die Aktie von Datadog A hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Kursentwicklung von +3,07% gezeigt und am gestrigen Tag um weitere +0,25% zugelegt. Die Analysten sind sich einig: die Aktie ist unterbewertet und bietet Investoren ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +0,44%.

Aktuell liegt das Kursziel bei 90,86 EUR und das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,22 stabil. Von insgesamt 36 Meinungen der Bankanalysten bewerten aktuell 18 die Aktie als “starken Kauf”, während weitere acht sie als “Kauf” sehen. Zehn Experten geben die Bewertung “halten”.

Fazit: Datadog A zeigt Potenzial für weiteres Wachstum und bleibt trotz eines positiven Trends noch immer unterbewertet.