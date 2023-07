Datadog A: Potenzial für mittelfristige Kurssteigerungen

Mit einem Anstieg von 3,50% am gestrigen Handelstag hat Datadog A in der vergangenen Handelswoche insgesamt ein Plus von 3,21% erzielt. Offenbar scheint der Finanzmarkt optimistisch gestimmt zu sein.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel bei 90,36 EUR. Dies entspricht einer Renditechance von -2,36%. Allerdings sind nicht alle Bankanalysten dieser Meinung und halten eine weitere positive Entwicklung durchaus für möglich.

18 Analysten bewerten die Aktie als “stark kaufen”, während acht Experten sie als “kaufen” einstufen. Zehn Analysten geben ihr Urteil mit “halten” ab. Damit bleiben etwa drei Viertel (72,22%) der befragten Experten weiterhin optimistisch.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,22 Punkten und bestätigt somit die positive Tendenz.