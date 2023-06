Datadog A: Kursziel von 91,08 EUR bestätigt - Investoren können auf eine Kurssteigerung hoffen

Die Aktie des Technologieunternehmens Datadog A hat sich in den vergangenen fünf Handelstagen schwach entwickelt und Verluste in Höhe von -4,70% verzeichnet. Gestern lag die tägliche Kursentwicklung bei -0,41%, was das aktuelle Pessimismus am Markt reflektiert.

Dennoch sind viele Bankanalysten optimistisch gestimmt und sehen ein mittelfristiges Kurspotenzial für Investoren. Das durchschnittliche Zielkurs der Analytiker liegt momentan bei 91,08 EUR und würde somit eine Steigerung um +2,33% bedeuten.

18 Analysten empfehlen den Kauf der Datadog-Aktie und weitere acht Experten sind ebenfalls optimistisch eingestellt. Die restlichen neun Analysten bewerten die Aktie als “halten”. Insgesamt zeigt das Guru-Rating mit einem Wert von 4,26 einen starken Kaufempfehlung an.

Investoren sollten jedoch auch berücksichtigen, dass dies nur...