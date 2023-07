Datadog A: Kursziel von 91,03 EUR

Die Aktie von Datadog A wird derzeit nach Ansicht einiger Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 91,03 EUR – eine Steigerung um +2,04% gegenüber dem aktuellen Preis.

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Datadog A am Finanzmarkt einen Rückgang von -1,22%. In den letzten fünf Handelstagen hat sie jedoch insgesamt einen Anstieg von +0,65% erzielt und zeigt damit momentan eine relativ neutrale Stimmung.

18 Analysten bewerten die Aktie als “strong buy”, während weitere acht das Rating “buy” vergeben. Zehn Experten halten das Wertpapier für neutral. Der Anteil der optimistischen Analysten beträgt daher aktuell rund +72,22%.

Das traditionelle Trend-Indikator “Guru-Rating ALT” bleibt mit einem Wert von 4,22 unverändert.