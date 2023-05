Datadog A: Kursziel von 89,95 EUR laut Analysten

Die Aktie von Datadog A wurde kürzlich von Bankanalysten auf den Prüfstand gestellt und scheint derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 89,95 EUR, was eine Aufwärtsbewegung um +5,69% vom aktuellen Kurs bedeuten würde.

• Datadog A verzeichnete am 19.05.2023 einen Rückgang um -2,59%

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” blieb stabil bei 4,26

Am Vortag erlitt die Aktie einen Verlust von -2,59%, obwohl sie in den letzten fünf Handelstagen insgesamt ein Plus von +4,06% aufweisen konnte. Obwohl nicht alle Analysten mit einer solchen Entwicklung gerechnet hatten, bleibt die Stimmung optimistisch.

Aktuell empfehlen 18 Analysten Datadog A als starkes Kaufsignal und weitere acht Experten teilen diese positive Einstellung und geben ebenfalls das Rating “Kauf”. Die restlichen neun Experten halten sich neutral.

Das...