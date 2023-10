Datadog A: Kursziel von 100,95 EUR - Ist das möglich?

Die Aktie von Datadog A hat in der letzten Handelswoche eine positive Kursentwicklung hingelegt. Gestern stieg sie um +2,39%, was die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage auf +2,53% summiert. Das zeigt sich auch an dem mittelfristigen Kursziel von Datadog A bei 100,95 EUR – ein Potenzial von +17,19%, sollten die Bankanalysten Recht haben.

• Am 29.09.2023 lag der Anstieg bei +2,39%

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 100,95 EUR

• Guru-Rating bleibt mit 4,26 gleich

Momentan sehen etwa drei Viertel aller Analysten dennoch positiv in die Zukunft des Unternehmens und bewerten es als “Kauf” oder “starker Kauf”. Nur einige Experten sind da vorsichtiger und vergeben das Rating “halten”. Insgesamt ist jedoch eine optimistische Einschätzung zu erkennen.

Es bleibt abzuwarten wie sich Datadog A weiter entwickelt und ob es...