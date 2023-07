Datadog A: Kursziel bei 90,21 EUR laut Analysten

Die Aktie von Datadog A hat am Finanzmarkt innerhalb der letzten fünf Handelstage eine neutrale Kursentwicklung hingelegt. Gestern konnte jedoch ein Plus von +2,49% erzielt werden. Wie die Bankanalysten bewerten, ist die Aktie unterbewertet und weist aktuell ein mittelfristiges Kursziel von 90,21 EUR auf. Dies entspricht einem Potenzial in Höhe von -11,70%.

• Am 28.07.2023 legte Datadog A um +2,49% zu

• Das mittelfristige Kursziel für Datadog A beträgt 90,21 EUR

• Von insgesamt 18 Analysten wird die Aktie als starker Kauf eingestuft

Von den insgesamt 18 befragten Bankanalysten sehen allein acht Experten das Wertpapier optimistisch als “Kauf”. Die restlichen zehn Experten bleiben neutral und bewerten es mit “Halten”. Somit sind immerhin noch +72,22% der Analysten positiv gestimmt.

Hinzu kommt das Guru-Rating von Datadog A mit...