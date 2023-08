Datadog A: Kursziel bei 89,82 EUR - Analysten optimistisch

Die Aktie von Datadog A wurde in der Vergangenheit am Markt unterbewertet und hat laut Experten ein Potenzial für eine erhebliche Aufwertung. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 89,82 EUR, was einem Anstieg von +10,76% gegenüber dem aktuellen Preis entspricht.

Am letzten Handelstag verlor Datadog A jedoch an Wert und verbuchte einen Rückgang um -1,41%. In den vergangenen fünf Tagen fiel der Aktienkurs um insgesamt -15,86%, was die pessimistische Stimmung auf dem Markt widerspiegelt.

Trotzdem sind die meisten Bankanalysten positiv gestimmt. Von insgesamt 18 Analysten halten alle die Aktie für einen starken Kauf oder empfehlen zumindest “halten”. Nur wenige Experten sind neutral eingestellt.

Das aktuelle Guru-Rating beträgt nun 4,22 nach zuvor “Guru-Rating ALT”.

Anleger können mit einer neuen Einschätzung des Marktes rechnen...