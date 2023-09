Datadog A: Kurspotenzial von +4,78% mit Kursziel bei 99,53 EUR

Datadog A hat am letzten Handelstag eine positive Performance verzeichnet und konnte seinen Aktienkurs um +4,32% steigern. In den vergangenen fünf Handelstagen liegt das Plus bei +3,96%. Der Markt zeigt sich folglich optimistisch.

Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie von Datadog A aktuell unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel wird auf 99,53 EUR geschätzt und ergibt somit ein beachtliches Potenzial von +4,78%.

Von insgesamt 38 Analysten empfehlen 28 die Aktie zum Kauf oder starken Kauf. Weitere acht Experten bewerten sie als aussichtsreich und lediglich zehn geben ein Halte-Rating ab.

Mit einem aktuellen Guru-Rating von 4,26 bleibt Datadog A weiterhin attraktiv für Anleger.