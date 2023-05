Datadog A: Kurspotential von 4,58%

Die Datadog A Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 90,35 EUR und somit um +4,58% über dem aktuellen Kurs.

Am gestrigen Handelstag verlor die Aktie -0,85%, während sie in den letzten fünf Handelstagen einen Anstieg von +1,96% verzeichnete. Die Stimmung am Markt ist insgesamt optimistisch.

18 Bankanalysten bewerten die Aktie als starken Kauf und weitere 8 teilen diese Einschätzung mit einem “Kauf”-Rating. Eine neutrale Bewertung (“halten”) geben 9 Experten ab.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,26.

Disclaimer: Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Investitionen sind mit Risiken verbunden.