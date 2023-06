Datadog A Finanzaktualisierung: Quartalszahlen am 02.08.2023 erwartet

Das in New York ansässige Unternehmen Datadog A wird in 34 Tagen seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal vorstellen. Welchen Umsatz und Gewinn prognostizieren die Analysten? Und wie hat sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Mit noch genau 34 Tagen bis zur Vorstellung der neuen Quartalszahlen, blickt die Datadog A Aktie mit einer gegenwärtigen Marktkapitalisierung von 27,65 Mrd. EUR gespannt auf den Börsentag. Sowohl Aktionäre als auch Marktbeobachter erwarten eifrig das Ergebnis.

Laut Datenanalyse gehen Analystenhäuser aktuell von einem deutlichen Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorquartal aus.

Im zweiten Quartal des Jahres 2022 verzeichnete Datadog A einen Umsatz von knapp unter halben Milliarde EUR (372,47 Mio.). Für dieses Jahr wird ein kräftiger Anstieg um +23,30 Prozent auf rund viereinhalb hundert...