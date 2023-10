Datadog A: Beeindruckendes Umsatzwachstum erwartet - Positive Prognose trotz fallender Aktienkurse

In 133 Tagen wird das Unternehmen Datadog A, mit Sitz in New York, Vereinigte Staaten, seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Dies ist ein wichtiger Termin für Aktionäre und Analysten gleichermaßen. Die aktuellen Datenanalysen deuten darauf hin, dass das Unternehmen im Vergleich zum Vorquartal ein starkes Umsatzwachstum verzeichnen wird. Im vierten Quartal 2022 erzielte Datadog A einen Umsatz von 444,15 Millionen Euro und es wird erwartet, dass dieser um beeindruckende 103,70 Prozent auf 904,72 Millionen Euro steigen wird. Auch der bisherige Verlust soll voraussichtlich um beeindruckende 137,86 Prozent auf -11,55 Millionen Euro fallen.

Die Prognosen für das kommende Jahr sind ebenso positiv. Die Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz um weitere 103,70 Prozent steigen und der Gewinn um beeindruckende 137,86...