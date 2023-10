Datadog A: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +16,50% – Kursziel bei 101,19 EUR

Die Aktie von Datadog A hat gestern ein Plus von +0,99% verzeichnet und auch in den vergangenen fünf Handelstagen konnte sie sich um +3,50% verbessern. Das Marktumfeld scheint derzeit also recht optimistisch zu sein.

Bankanalysten sind sogar noch positiver gestimmt und sehen ein mittelfristiges Kursziel für Datadog A bei 101,19 EUR. Dies würde einem Potenzial von +16,50% entsprechen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

20 Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und weitere 8 setzen das Rating auf “Kauf”. Die meisten Experten (10) halten jedoch eine neutrale Position (“halten”). Damit liegt der Anteil der zumindest noch optimistischen Analysten bei insgesamt +73,68%.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt ebenfalls stabil mit einem Wert von...