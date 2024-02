Datadog A-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Datadog-Aktie wird derzeit von der technischen Analyse positiv bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 102,94 USD, während der aktuelle Kurs bei 131,84 USD liegt, was einer Abweichung von +28,07 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 123,72 USD, was einer Abweichung von +6,56 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Statistische Auswertungen haben jedoch in den letzten zwei Wochen überwiegend Kaufsignale ergeben, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Datadog-Aktie liegt bei 42,5, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 41,36, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine positive Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung hat sich aufgehellt und die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.