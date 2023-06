Datadog A: Analysten sehen mittelfristiges Kursziel bei 90,93 EUR

Die Aktie von Datadog A hat in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +6,02% verzeichnet und am gestrigen Tag eine erneute Kurssteigerung um +3,98% erreicht. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und das mittelfristige Kursziel bei 90,93 EUR liegt.

• Datadog A: Fünf-Tages-Ergebnis bei +6,02%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt laut Analysten 90,93 EUR

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 4,26

18 derzeitige Analysteneinschätzungen bewerten die Aktie als starken Kauf. Weitere acht Experten stehen dem Unternehmen optimistisch gegenüber und empfehlen einen Kauf. Neun Bankanalysten haben ihre Einschätzung auf “halten” gesetzt. Insgesamt herrscht also eine positive Stimmung rund um Datadog A – mit einem Anteil von +74,29%.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei...