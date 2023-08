Datadog A: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 89,89 EUR

Die Aktie von Datadog A hat in den vergangenen fünf Handelstagen um -7,87% an Wert verloren. Der gestrige Handelstag brachte immerhin eine Erholung von +0,40%. Die Stimmung am Markt ist jedoch weiterhin getrübt und die Bankanalysten sehen ein mittelfristiges Kursziel von 89,89 EUR für die Aktie. Das entspricht einem potentiellen Risiko für Investoren von -7,88%.

Aktuell sind sich 18 Analysten sicher: Datadog A ist ein starker Kauf. Weitere acht Experten teilen diese optimistische Einschätzung und bewerten das Unternehmen als kaufenswert. Zehn Analysten bleiben neutral und empfehlen Anlegern, die Aktie zu halten.

Das Guru-Rating liegt nun bei 4,22 nach dem vorherigen Wert “Guru-Rating ALT”. Insgesamt herrscht also eine positive Stimmung bezüglich Datadog As Aussichten mit einer Quote optimistischer Experteneinschätzungen von...