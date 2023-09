Datadog A: Analysten sehen Kursziel von 99,53 EUR

Die Aktie von Datadog A hat gestern am Finanzmarkt eine positive Entwicklung hingelegt und konnte in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +3,96% verzeichnen. Die Marktstimmung ist derzeit relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Datadog A liegt aktuell bei 99,53 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +4,78%. Während sich 20 Analysten positiv zur Aktie äußern und sie als starken Kauf beurteilen, sind acht weitere Experten ebenfalls optimistisch eingestellt und empfehlen die Aktie zum Kauf. Zehn Analysten haben sich weitgehend neutral positioniert.

Das Guru-Rating bleibt mit 4,26 unverändert gut positioniert. Insgesamt sind demnach über drei Viertel der Bankanalysten optimistisch gestimmt (73,68%).