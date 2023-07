Datadog A: Analysten sehen Kursziel bei 90,29 EUR

Der gestrige Handelstag verlief positiv für Datadog A. Der Aktienkurs stieg um +0,97%. In den vergangenen fünf Handelstagen sank der Kurs jedoch um -0,37%, was auf eine neutrale Stimmung am Markt hinweist.

Die Bankanalysten sind optimistisch und sehen ein mittelfristiges Kursziel von 90,29 EUR für die Aktie von Datadog A. Das entspricht einem Potenzial von +1,06%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung.

18 Experten empfehlen den Kauf der Aktie und weitere 8 bewerten sie als “Kauf”, jedoch ohne Euphorie. Eine neutralere Haltung nehmen 10 Analysten ein, die das Rating “halten” vergeben.

Das Guru-Rating bleibt mit 4,22 unverändert positiv ausgelegt.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Mehrheit der Analysten sieht in Datadog A eine gute Investitionsmöglichkeit (+72,22%).