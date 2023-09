Datadog A: Analysten sehen Kurspotenzial von +10,42% - Kursziel bei 99,51 EUR

Die Aktie von Datadog A hat am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von -1,00% hingelegt und sich damit innerhalb der letzten fünf Handelstage auf ein Plus von +0,21% entwickelt. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ neutral.

Jedoch sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet wird. Das mittelfristige Kursziel für Datadog A liegt im Durchschnitt bei 99,51 EUR. Wenn diese Einschätzung zutrifft, hätte die Aktie ein Potenzial nach oben in Höhe von +10,42%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht nach der jüngsten neutralen Entwicklung.

Von insgesamt 38 Analysteneinschätzungen sind 20 sehr optimistisch und bewerten die Aktie als starken Kauf. Weitere acht Expertensind ebenfalls positiv gestimmt und empfehlen den Kauf des Papiers. Zehn Bankanalystengruppieren sich dagegen um das...