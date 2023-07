Datadog A: Analysten prognostizieren ein Kursziel von 88,93 EUR

Am gestrigen Handelstag fiel der Aktienkurs von Datadog A um -4,62%. Damit hat die Aktie in den letzten fünf Handelstagen insgesamt ein Plus von +1,26% erzielt. Die Stimmung am Markt ist daher relativ positiv.

Analysten sind der Meinung, dass das wahre Potenzial von Datadog A noch nicht vollständig ausgeschöpft wurde und sehen das mittelfristige Kursziel bei 88,93 EUR. Dies entspricht einem potenziellen Renditegewinn für Anleger in Höhe von -9,86%.

18 Analysten empfehlen aktuell einen Kauf der Aktie und weitere acht Experten bezeichnen sie als “Kauf”. Zehn Fachleute haben eine neutrale Position eingenommen und bewerten die Aktie mit “halten”. Zusammen ergibt dies eine optimistische Einschätzung durch +72,22% aller Analysten.

Das Guru-Rating bleibt mit 4,22 unverändert.