Datadog A: Analysten prognostizieren Kursziel von 101,05 EUR

Die Aktie von Datadog A hat gestern am Finanzmarkt eine positive Kursentwicklung hingelegt und liegt bei +1,29%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich daraus ein Gesamtwert von +0,23%, was auf eine relativ neutrale Stimmung des Marktes hinweist. Allerdings sind die Bankanalysten der Meinung, dass das wahre Potential dieser Aktie noch nicht vollständig ausgeschöpft wurde.

Das mittelfristige Kursziel für Datadog A liegt bei 101,05 EUR, was einem Anstieg um +20% entspricht. Obwohl einige Analysten diese Einschätzung teilen und die Aktie als starken Kauf empfehlen (73%), gibt es auch solche Experten, die eher neutral eingestellt sind und zurzeit kein konkretes Rating vergeben.

Das Guru-Rating bleibt unverändert mit einem Wert von 4,26 und bestätigt somit das hohe Potenzial dieser Aktie.