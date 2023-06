Datadog A: Analyse eines potentiellen Kaufs mit einem mittelfristigen Kursziel von 91,50 EUR

Die Aktie von Datadog A hat in den letzten fünf Handelstagen eine erfreuliche Entwicklung hingelegt und weist einen Aufwärtstrend auf. Gestern stieg der Kurs um +1,60%. Insgesamt konnte die Aktie in dieser Woche ein Plus von +7,11% verzeichnen.

Bankanalysten sehen das wahre Potenzial der Datadog-Aktie bislang nicht berücksichtigt und schätzen ihr mittelfristiges Kursziel bei 91,50 EUR ein. Damit besteht für Investoren aktuell eine lukrative Möglichkeit eines Ertrages von -2,48%. Allerdings sind sich Analysten uneinig bezüglich des wahren Werts der Aktie.

Ein Großteil der Experten (18) empfiehlt jedoch den Kauf der Datadog-Aktien. Andere (8) bezeichneten sie als “Kauf”, während einige (9) sie als “Halten” bewerteten. Nichtsdestotrotz kann man davon ausgehen dass 74,29% aller Analysten optimistisch gestimmt sind.

Das...