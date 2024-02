Datadog A Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die Datadog hat sich in den letzten Tagen positiv entwickelt, da der Kurs von 134,31 USD um +11,41 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +34,31 Prozent liegt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine positive Einschätzung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat sich die Stimmungslage bei Datadog in den letzten vier Wochen verschlechtert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Datadog auf dieser Stufe daher eine "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie der Datadog als überverkauft betrachtet wird, da der RSI bei 22,55 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 41, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass die Aktie von Datadog im Schnitt eine positive Bewertung erhalten hat. Für die kurzfristige Betrachtung aus institutioneller Sicht wird die Aktie als "Gut"-Titel eingestuft. Allerdings liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 105,33 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -21,57 Prozent fallen könnte. Aus Analystensicht erhält die Datadog-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.