Datadog A Aktie: Das war nur der Anfang!

Die technische Analyse der Datadog-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 98,51 USD mit dem aktuellen Kurs (123,95 USD), ergibt sich eine Abweichung von +25,82 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), ergibt sich eine Abweichung von +4,42 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Sentiment und Buzz rund um die Datadog-Aktie zeigen eine Zunahme negativer Kommentare in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wird auch eine steigende Aufmerksamkeit für die Aktie verzeichnet, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment spiegelt sich in den sozialen Medien wider, mit überwiegend negativen Meinungen und einer Fokussierung auf die negativen Themen rund um Datadog. Dennoch zeigen weitergehende Studien "Gut"-Signale und insgesamt ein "Gut" Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Die Einschätzungen der Analysten zeigen für die Datadog in den zurückliegenden 12 Monaten 14 mal die Einschätzung Gut, 4 mal Neutral und 0 mal Schlecht. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Gut". Allerdings erwarten die Analysten eine Entwicklung von -15,02 Prozent auf ein mittleres Kursziel von 105,33 USD, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".