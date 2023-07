Datadog A: Aktie unterbewertet - Kursziel 90,36 EUR

Die Datadog A-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 90,36 EUR, was einem Potenzial von -2,36% entspricht.

• Datadog A verzeichnete am 10.07.2023 ein Plus von +3,50%

• Guru-Rating für Datadog A bleibt unverändert bei 4,22

• Kaufempfehlung von mehr als 72% der Analysten

Am gestrigen Handelstag legte die Aktie um +3,50% zu und erreichte somit in den letzten fünf Tagen einen Zuwachs von insgesamt +3,21%. Die Stimmung am Markt ist aktuell dementsprechend optimistisch.

Das durchschnittliche Kursziel der Bankanalysten beträgt wie bereits erwähnt 90,36 EUR mit einem erwarteten Renditepotenzial von -2,36%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung aufgrund des positiven Trends in den letzten Tagen.

18 Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf und weitere acht zeigen...