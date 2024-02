Datadog A Aktie: Das liegt auf Eis

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Datadog-Aktie: Der Wert beträgt derzeit 69, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 48,28) ist weniger volatil als der RSI7 und führt zu einer längerfristigen "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Datadog damit ein "Neutral"-Rating.

In den vergangenen zwölf Monaten wurde die Aktie von Datadog von Analysten insgesamt mit 14 positiven, 4 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige "Gut"-Einstufung. Ebenso ist die durchschnittliche Empfehlung für Datadog aus dem letzten Monat "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht), und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 105,33 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 124,44 USD liegt, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -15,35 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Neutral" basierend auf den Analystenbewertungen.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum geben Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Datadog in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, basierend auf den Auswertungen der vergangenen zwei Wochen. Dabei standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt. Die Analyse von konkret berechenbaren Handelssignalen aus den sozialen Medien ergibt jedoch 9 positive Signale und keine negativen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung als "Neutral" hinsichtlich der Anleger-Stimmung.