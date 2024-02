Datadog A Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Wertebereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Datadog liegt bei 24,75, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 33,05, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Positive Themen dominierten an fünf Tagen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Die Anleger zeigten ebenfalls verstärktes Interesse an negativen Themen bezüglich des Unternehmens Datadog. Aufgrund dieser Entwicklungen wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet. Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es wurden 9 "Gut"-Signale (gegenüber 0 "Schlecht"-Signal) auf Basis der Kommunikation ermittelt, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Analysten bewerten die Datadog-Aktie aktuell als "Gut", basierend auf 14 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen der letzten zwölf Monate. Aktuelle Reports zeigen im Schnitt die gleiche Beurteilung, wodurch sich auch das Rating für das letzte Monat als "Gut" darstellt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 105,33 USD, was einem Abwärtspotential von -21,92 Prozent vom letzten Schlusskurs (134,91 USD) entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung. Alles in allem erhält Datadog eine "Neutral"-Bewertung in dieser Analysekategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Datadog mit 134,91 USD um +32,76 Prozent über dem GD200 (101,62 USD) liegt, was auf ein "Gut"-Signal hinweist. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt mit einem Kurs von 122,43 USD ein "Gut"-Signal (+10,19 Prozent). Insgesamt wird der Aktienkurs von Datadog als "Gut" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.