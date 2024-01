Datadog A Aktie: Das ist beeindruckend!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Datadog ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Datadog-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 10,26, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 35,48, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Dies führt zu einem Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ist die Stimmung für Datadog in den vergangenen Wochen deutlich negativ geworden, weshalb die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt eine verringerte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für Datadog. Die Diskussion war vor allem von positiven Themen geprägt, während die negative Kommunikation nur an zwei Tagen überwog. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Datadog gesprochen. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der letzte Schlusskurs der Datadog-Aktie mit 126,92 USD deutlich über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 96,72 USD liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt wird die Datadog-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.