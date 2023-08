Datadog A: Aktie mit hohem Kurspotenzial - 97,51 EUR

Die Aktie von Datadog A hat am Vortag eine positive Kursentwicklung von +1,13% verzeichnet und in den letzten fünf Handelstagen insgesamt ein Plus von +6,97% erzielt. Diese Steigerung lässt den Markt optimistisch erscheinen.

Das mittelfristige Kursziel für die Datadog A-Aktie liegt derzeit bei 97,51 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +12,08%. Während 19 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und acht sie als kaufenswert einschätzen (72,97%), sehen zehn Experten die Bewertung “halten”. Das Guru-Rating bleibt weiterhin bei 4,24.

Obwohl einige Analysten diese Einschätzung nicht teilen wollen, scheint das hohe Kurspotenzial der Datadog-Aktie durchaus realistisch zu sein.