Datadog A Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Die technische Analyse der Datadog-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 122,19 USD ein "Gut"-Signal darstellt, da er mit 24,42 Prozent über dem GD200 von 98,21 USD liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 118,3 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +3,29 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Datadog liegt bei 54, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich die Stimmung jedoch zu negativen Themen verschoben, was zu einer aktuellen "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Analyse von 18 Analystenbewertungen der Datadog-Aktie aus den vergangenen zwölf Monaten ergibt 14 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Kurzfristig wird die Aktie aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel bewertet. Allerdings liegt der durchschnittliche Kurszielwert bei 105,33 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -13,8 Prozent fallen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung ist daher "Schlecht". Insgesamt erhält Datadog von den Analysten ein "Neutral"-Rating.