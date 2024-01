Datadog A Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Der RSI der Datadog liegt bei 54 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 51,08 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse ist der aktuelle Kurs der Datadog bei 122,19 USD ein "Gut"-Signal, da er um 24,42 Prozent oberhalb des GD200 (98,21 USD) liegt. Hingegen zeigt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, einen Kurs von 118,3 USD an - ein Abstand von +3,29 Prozent, was ein "Neutral"-Signal darstellt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Datadog in den letzten Wochen deutlich negativer geworden ist. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch zugenommen, was auf ein gesteigertes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit "Schlecht" bewertet.

Von den 18 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Datadog-Aktie sind 14 als "Gut", 4 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft worden. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating. Im zurückliegenden Monat gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Empfehlungen, was kurzfristig zu einem "Gut"-Rating aus institutioneller Sicht führt. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 105,33 USD, was einen potenziellen Rückgang um -13,8 Prozent vom letzten Schlusskurs (122,19 USD) bedeutet. Daher wird die daraus resultierende Empfehlung als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt erhalten die Datadog-Aktien somit von den Analysten ein "Neutral"-Rating.