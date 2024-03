Datadog A Aktie: Was kann da noch kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Datadog-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (Wert: 55) als auch der 25-Tage-RSI (Wert: 58,16) bestätigen diese Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Datadog gibt es negative Auffälligkeiten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionen über das Unternehmen haben ebenfalls abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Analysten sind langfristig positiv gestimmt und vergeben größtenteils positive Bewertungen für die Datadog-Aktie. Auch die kurzfristigen Analysen führen zu einem Gesamturteil von "Gut". Das Kursziel der Analysten liegt bei 107,86 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie in Zukunft eine negative Performance von -12,06 Prozent haben könnte.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Datadog-Aktie um +14,75 Prozent über dem Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich für die Datadog-Aktie eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der RSI-Bewertung, dem Sentiment und dem Buzz, der Analysteneinschätzung und der technischen Analyse.