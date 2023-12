Datadog A Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Anleger diskutieren Datadog auf sozialen Medien und geben klare Signale zur Einschätzung des Titels. In den letzten zwei Wochen überwiegen positive Meinungen und Themen, was das Unternehmen als "Gut" einstuft. Trotzdem wurden vier negative Handelssignale identifiziert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Die Redaktion ist jedoch der Meinung, dass die Aktie von Datadog im Hinblick auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Der Relative Stärke-Index zeigt, dass die Datadog-Aktie als neutral eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für sieben und 25 Tage und ordnet ihnen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für RSI7 beträgt 77,73, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der Wert für RSI25 bei 17,08 liegt und somit eine "Gut"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Index.

Die Analysten bewerten die Datadog-Aktie derzeit als "Gut" mit 16 positiven, 4 neutralen und 0 negativen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Für den letzten Monat ergab sich ein Bild von 1 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 101,53 USD, was einem Abwärtspotential von -11,45 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Datadog eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Die Kommunikation im Netz zeigt wenig Aktivität und eine negative Rate der Stimmungsänderung für die Datadog-Aktie, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung die Datadog-Aktie als angemessen bewertet, während der Relative Stärke-Index neutral ist und die Analysten sie als "Gut" einstufen. Die Kommunikation im Netz und die Stimmungsänderung führen jedoch zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".