Datadog A Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die technische Analyse der Datadog-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 104,83 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 130,95 USD liegt damit deutlich darüber, was einer Steigerung von 24,92 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (125,65 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe am gleitenden Durchschnitt, was einer Steigerung von 4,22 Prozent entspricht. In diesem Fall ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Datadog-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Dies wird auf negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien zurückgeführt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält die Datadog-Aktie für diese Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Datadog. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Datadog daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben die Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für das Anlegerkriterium. Insgesamt erhält Datadog von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass aus den letzten zwölf Monaten 8 positive, 4 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Auch in Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung, was zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 106,22 USD, was einer potenziellen Fall von -18,88 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Aus Analystensicht erhält die Datadog-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.