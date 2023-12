Datadog A Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

In den letzten Wochen wurde bei Datadog eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies basiert auf einer Analyse der sozialen Medien, in denen die Mehrheit der Marktteilnehmer eine Tendenz zu negativen Themen zeigte. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf das Sentiment. Gleichzeitig wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

Die Analysten bewerten die Aktie von Datadog langfristig als gut, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten. Von diesen waren 15 positiv, 4 neutral und keine negativ. Auch in jüngeren Berichten kommen die Analysten durchschnittlich zu einer positiven Beurteilung. Das durchschnittliche Kursziel wird auf 101,53 USD geschätzt, was einer Erwartung von -17,11 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Schätzungen erhält die Aktie eine neutrale Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Datadog zeigt gemischte Signale. Während zunächst überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden, richtete sich die Diskussion in den letzten Tagen vermehrt auf negative Themen. Dies führt zu einer neutralen Gesamtbewertung. Analytische Studien zeigen zudem überwiegend negative Signale, was zu einer schlechten Bewertung auf dieser Ebene führt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) ergibt eine positive Einschätzung für die Aktie von Datadog. Sowohl der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen zeigen eine gute Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Gesamteinschätzung für die Aktie.