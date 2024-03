Datadog A Aktie: Quo vadis?

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Kürzlich wurde die Aktie von Datadog in den sozialen Medien stark diskutiert, wobei vorwiegend negative Meinungen geäußert wurden. Die Meinungsmarkt beschäftigte sich besonders mit den negativen Themen rund um Datadog, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Weiterführende Studien zeigten, dass überwiegend "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" hinsichtlich der Anleger-Stimmung führte.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Datadog-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 106,58 USD. Der letzte Schlusskurs von 122,99 USD weicht somit um +15,4 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 126,34 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (-2,65 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis und insgesamt zu einem "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Bei der Analysteneinschätzung wurden in den letzten zwölf Monaten insgesamt 10 Bewertungen für die Datadog-Aktie abgegeben, wovon 6 als "Gut", 4 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Daraus ergibt sich ein "Gut"-Rating. Die jüngsten Analysen führen zu einem Gesamturteil von "Gut" mit einem durchschnittlichen Kursziel von 107,86 USD, was ein Abwärtspotenzial von -12,3 Prozent darstellt und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Datadog ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat kontinuierlich, was positiv bewertet wird. Jedoch wurde das Unternehmen im letzten Monat weniger diskutiert und rückte aus dem Fokus der Anleger, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Datadog-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.