Datadog A Aktie: Nächster Hammer kommt!

Die technische Analyse der Datadog-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 91,26 USD verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs mit 122,6 USD einen Abstand von +34,34 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 100,58 USD, was einer Differenz von +21,89 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Datadog-Aktie daher eine "Gut"-Einstufung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate ergeben 15 positive, 4 neutrale und 0 negative Bewertungen, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. In den letzten Monaten gab es 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Empfehlungen, was kurzfristig ebenfalls zu einem "Gut"-Titel führt. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 101,53 USD, was einer möglichen Kursabnahme von -17,18 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus Analystensicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Datadog-Aktie sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis als "überverkauft" eingestuft wird. Der RSI liegt bei 11 für die letzten 7 Tage und bei 19,08 für die letzten 25 Tage, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt die technische Analyse, die Sentiments in den sozialen Medien, die Analysteneinschätzungen und der Relative Strength Index eine neutrale bis leicht positive Einschätzung für die Datadog-Aktie.