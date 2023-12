Datadog A Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 und 25 Tagen zu indizieren. Für die Datadog-Aktie liegt der RSI bei 49,92, was darauf hinweist, dass die Situation als neutral betrachtet wird. Die Analysten bewerten die Datadog-Aktie derzeit positiv, basierend auf 15 positiven, 4 neutralen und 0 negativen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet jedoch auf ein Abwärtspotenzial von -17,64 Prozent hin, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen überwiegend negative Meinungen und Themen rund um die Datadog-Aktie, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch die technische Analyse deutet auf positive Bewertungen hin, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 und 50 Handelstage.

Insgesamt wird die Datadog-Aktie aufgrund der unterschiedlichen Analysen und Bewertungen als neutral oder negativ eingestuft.

